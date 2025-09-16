Đà Nẵng: Chuyển đổi số – Trụ cột phát triển và quản trị hiện đại

Với vị thế là địa phương tiên phong xây dựng chính quyền điện tử, Đà Nẵng đang khẳng định tầm nhìn chiến lược khi xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển và quản trị hiện đại. Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng đề ra mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm chuyển đổi số quốc gia, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kinh tế số chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong GRDP.

Thanh niên Đà Nẵng tương tác với thiết bị AI

Hoàn thiện hệ sinh thái số

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố chú trọng xây dựng, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, từng bước hình thành Trung tâm dữ liệu thành phố và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hệ sinh thái số được mở rộng, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp. Nhiều nền tảng dùng chung được triển khai, giúp kết nối liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương, tạo tiền đề để Đà Nẵng tiến xa hơn trong lộ trình chính quyền số.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) TP Đà Nẵng cho biết: "Thông qua giám sát việc cung cấp dịch vụ công cũng như xử lý các thủ tục hồ sơ hành chính của IOC, những hồ sơ sắp đến hạn phải trả hoặc quá hạn đều được trung tâm đưa ra cảnh báo về cho các phường, xã, đồng thời nhắn tin, email thông báo cho lãnh đạo phường, xã biết, cũng như gửi trực tiếp đến cán bộ thụ lý hồ sơ. Qua đó, giúp nhắc việc cho cán bộ để kịp thời trả hồ sơ đúng hạn, hạn chế tối đa trả hồ sơ trễ hạn, nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện dịch vụ công".

Việc đưa Trung tâm IOC vào hoạt động sẽ giúp lãnh đạo các cấp của TP Đà Nẵng giám sát, điều hành

Từ những kết quả này, câu chuyện chuyển đổi số của Đà Nẵng không chỉ dừng ở dịch vụ công trực tuyến, mà còn mở rộng sang việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và điều hành. Bà Laura Nguyễn, Giám đốc Quỹ GenAI Fund cho rằng, Đà Nẵng cần xem AI không chỉ là công cụ kỹ thuật số mà là “chìa khóa” nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Nếu như trước đây chuyển đổi số chỉ dừng ở yêu cầu số hóa dữ liệu, thì với AI, cán bộ và công chức có thể ngay lập tức nhận thấy giá trị thực tiễn qua những tính năng như tóm tắt, phân tích, kiểm tra hiệu lực văn bản hay hỗ trợ ra quyết định.

“Chúng ta đang nói nhiều đến chính quyền số, nhưng thế giới đã chuyển sang khái niệm chuyển đổi với AI. Khi tích hợp AI, hiệu quả được nhìn thấy rõ ràng hơn, tạo sự đồng thuận và sẵn sàng của đội ngũ cán bộ trong việc ứng dụng công nghệ vào công việc hằng ngày”, bà Laura nhấn mạnh.

Thúc đẩy phát triển kinh tế số

Đà Nẵng cũng xác định kinh tế số là động lực tăng trưởng mới. Các ngành công nghệ cao, dịch vụ số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được khuyến khích mạnh mẽ.

Đà Nẵng đang hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế số

Ông Tom Ngo, Giám đốc điều hành Metis Foundation cho rằng, giai đoạn đầu, cơ hội thành công khi khởi nghiệp là rất nhỏ, do đó sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt. Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chính sách cởi mở, đặc biệt khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới như blockchain, tài sản số hóa (token). Để khởi nghiệp hiệu quả, startup cần được kết nối với các mentor có kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực công nghệ mới, đồng thời phải hiểu rõ hệ sinh thái thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm riêng lẻ. Việc lựa chọn địa điểm đầu tư rất quan trọng, startup cần tìm hiểu kỹ về thị trường, chính sách và pháp lý địa phương trước khi phát triển giải pháp. Đà Nẵng đang thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng startup, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giữa nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và chính quyền.

Chuyển đổi số không chỉ dành cho chính quyền và doanh nghiệp, mà phải lan tỏa đến mọi tầng lớp. Tại phường Hải Châu, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được phát động với sự tham gia của 332 tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Bình dân học vụ số tại phường Hải Châu

Ông Phan Hữu Phụng, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu nhấn mạnh, bình dân học vụ số là nhịp cầu giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, nộp hồ sơ trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt. Mỗi khu dân cư trở thành một lớp học công nghệ, mỗi người dân là học viên, còn cán bộ, đoàn thể là người đồng hành tận tụy.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đặt câu hỏi tại buổi tập huấn kỹ năng số

Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định, chuyển đổi số và phát triển thành phố thông minh là điều kiện để Đà Nẵng giữ vững vị thế địa phương tiên phong về quản trị hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đà Nẵng đã đặt nền móng vững chắc với hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến. Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với hạ tầng và nhân lực, chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao, xứng tầm trung tâm động lực miền Trung và cả nước.

XUÂN QUỲNH