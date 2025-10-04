Đà Nẵng: Ra mắt Bảo tàng Lân Sư Rồng rộng 1.500m² đúng dịp Tết Trung thu

Ngày 6-10, khu du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Trung Sun World Ba Na Hills chính thức khai trương Bảo tàng Nghệ thuật Lân Sư Rồng tại ga Hội An 2. Đây là bảo tàng nghệ thuật Lân Sư Rồng đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn trở thành điểm đến mới mẻ, hấp dẫn cho du khách đến Đà Nẵng đúng dịp Tết Trung thu năm nay.

Xuất hiện trong đời sống văn hóa của người dân Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua, nghệ thuật múa Lân Sư Rồng là một hoạt động biểu diễn dân gian độc đáo, thường xuất hiện trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Trung thu, lễ hội và các sự kiện khai trương nhằm gửi gắm thông điệp về sự may mắn, hanh thông.

Bảo tàng Lân Sư Rồng đặt tại Nhà ga Hội An 2

Với mục tiêu tôn vinh loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này, khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã kiến tạo Bảo tàng Lân Sư Rồng đầu tiên tại Việt Nam, rộng gần 1.500m2, mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo, thú vị, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Đến với Bảo tàng Nghệ thuật Lân Sư Rồng, du khách sẽ được dẫn dắt qua một hành trình khám phá những nét đặc trưng của nghệ thuật này ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực mang một màu sắc văn hóa riêng biệt.

Bước vào không gian dành cho Lân Sư Rồng miền Bắc, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp mộc mạc mà uy nghiêm khi chiêm ngưỡng các mô hình Lân Sư Rồng miền Bắc, sư tử cùng trống, mặt nạ, chú Tễu và các dụng cụ múa Lân. Nghệ thuật múa Lân Sư Rồng miền Bắc mang đậm dấu ấn dân gian truyền thống, gắn liền với các lễ hội làng, đình chùa và nghi thức tế lễ linh thiêng.

Các vật phẩm được trưng bày ở phân khu này do các nghệ nhân miền Bắc chế tác, thể hiện vẻ đẹp truyền thống, mộc mạc và ít phá cách. Hơn cả một tiết mục múa, Lân Sư Rồng miền Bắc là biểu hiện của tín ngưỡng – tinh thần – và lòng tôn kính với tổ tiên, với niềm tin mang lại điềm lành, xua đuổi tà khí, cầu mong quốc thái dân an.

Du khách sẽ được tìm hiểu về nghệ thuật múa Lân Sư Rồng ba miền Bắc -Trung- Nam

Tiếp nối hành trình, du khách sẽ được khám phá Lân Sư Rồng miền Trung, nơi nghệ thuật múa dân gian này được biết đến rộng rãi tại Hội An với hình tượng Thiên Cẩu.

Đây là một loại hình múa dân gian đặc trưng, xuất hiện từ hơn 100 năm trước và gắn liền với đời sống tín ngưỡng, cầu mong bình an, mùa màng bội thu.

Tại phân khu này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các mô hình Thiên Cẩu, Đầu Lân, Rồng thực hiện bởi nghệ nhân Nguyễn Hưng - nghệ nhân làm đầu Lân và Thiên Cẩu duy nhất tại TP Hội An.

Mỗi phân khu lại mang màu sắc văn hóa riêng biệt

Mang phong cách phóng khoáng và tươi mới hơn so với miền Bắc, miền Trung, Lân Sư Rồng miền Nam nổi bật màu sắc rực rỡ, họa tiết cầu kỳ, với đầu lân lớn và biểu cảm đa dạng.

Du khách sẽ được khám phá các mô hình Rồng dạ quang phát sáng, Tứ linh (Long - Lân - Quy - Phụng), Lân và trang phục múa lân. Những vật phẩm này được thực hiện bởi nghệ nhân Lê Hồng - Trưởng đoàn Lân-Sư-Rồng miếu Bảy Bà, An Giang.

Khám phá phân khu này, du khách sẽ hiểu vì sao Lân Sư Rồng miền Nam không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là phần không thể thiếu trong các dịp lễ hội, khai trương, Tết Nguyên đán... với mong ước mang lại tài lộc, may mắn và bình an.

Đây là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa và sức sống mãnh liệt của nghệ thuật dân gian tại vùng đất phương Nam năng động.

Du khách được trải nghiệm vẽ mặt nạ và mua sắm đồ lưu niệm

Không chỉ được trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa độc đáo của nghệ thuật múa Lân Sư Rồng, du khách còn có thể tham gia các hoạt động thú vị tại bảo tàng như trải nghiệm vẽ mặt nạ và mua sắm đồ lưu niệm.

Chia sẻ về ý tưởng kiến tạo Bảo tàng Lân Sư Rồng đầu tiên tại Việt Nam, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Sun World Ba Na Hills, bày tỏ: “Dự án Bảo tàng Lân – Sư – Rồng đã được chúng tôi ấp ủ từ lâu với mong muốn góp sức nhỏ bé để quảng bá và đưa văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Việc ra mắt bảo tàng đúng dịp Trung thu mang ý nghĩa đặc biệt, bởi dịp lễ này là thời điểm nghệ thuật Lân – Sư – Rồng hiện diện sâu sắc nhất trong đời sống tinh thần của người Việt. Chúng tôi kỳ vọng bảo tàng sẽ trở thành không gian trải nghiệm hấp dẫn, nơi ký ức văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại, gần gũi và đầy cảm hứng”.

Đặt tại khuôn viên của ga Hội An 2, cũng là điểm khởi hành của tuyến cáp treo số 8, Bảo tàng Nghệ thuật Lân Sư Rồng không chỉ là một công trình để tôn vinh nghệ thuật dân gian độc đáo, mà còn được kỳ vọng là điểm khởi đầu đầy ấn tượng cho một hành trình khám phá khu du lịch Sun World Ba Na Hills đầy mới mẻ.

Sau khi trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa Lân Sư Rồng, tuyến cáp treo số 8 sẽ đưa du khách du ngoạn Vương quốc Mặt Trăng, từ đó có thể dễ dàng khám phá các điểm đến hấp dẫn khác trên đỉnh Bà Nà như: Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực, Tàu hỏa leo núi, Làng Pháp, Cầu Vàng, Vườn hoa Le Jardin D’Amour và Chùa Linh Ứng.

Mâm cỗ Trung thu được trang trí rực rỡ tại Nhà hàng Bốn Mùa

Đặc biệt, dịp này, Sun World Ba Na Hills còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn khác để du khách tận hưởng trọn vẹn không khí Tết Trung thu.

Không gian tại các nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy theo chủ đề Trung thu, với những chiếc đèn lồng và đèn kéo quân rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, du khách sẽ được tham gia "Phá Cỗ Trông Trăng" tại các nhà hàng và thưởng thức các món tráng miệng truyền thống như bánh trung thu, các loại chè, trái cây tươi và trà thơm.

Show “After Glow” phục vụ du khách miễn phí ở hai khung giờ

Sau những phút thăng hoa với nghệ thuật múa Lân Sư Rồng truyền thống và tận hưởng những điều thú vị nhất tại Bà Nà, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức show “After Glow” để khám phá nghệ thuật cabaret độc đáo, nơi ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, thời trang cùng tạo nên bản giao hưởng đam mê không giới hạn…

“After Glow” được phục vụ du khách miễn phí vào hai khung giờ: 13g30 - 14g00 và 19g00 đến 19g30 (trừ thứ 3), dành riêng cho khách trên 18 tuổi.

Với những trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa văn hóa sâu sắc, Bảo tàng Lân Sư Rồng tại Sun World Ba Na Hills xứng đáng là điểm đến không thể bỏ lỡ tại Đà Nẵng cho dịp Trung thu này.