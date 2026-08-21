Cứu thành công 12 ngư dân Gia Lai bị nạn giữa biển

Ngày 21-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết Đồn Biên phòng Cát Khánh vừa phối hợp ứng cứu tàu cá GL-99322-TS cùng 12 ngư dân gặp sự cố trên vùng biển xã An Lương.

Khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cá GL-99322-TS do ông Cao Thanh Phúc (44 tuổi, ở phường Hoài Nhơn, Gia Lai) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách cửa biển Đề Gi khoảng 5 hải lý về hướng Đông Bắc thì bất ngờ bị phá nước.

Nước tràn nhanh vào khoang khiến tàu chìm dần, đe dọa tính mạng 12 ngư dân.

Clip giây phút sinh tử các ngư dân trước khi được ứng cứu kịp thời. Tác giả: CÔNG CƯỜNG

Tàu cá bị nạn sau đó chìm dần xuống biển

Đến 5 giờ 30 phút, thuyền trưởng Phúc đã gọi điện đến các lực lượng chức năng để cầu cứu khẩn cấp.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cát Khánh nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu, hướng dẫn thuyền viên khắc phục sự cố và điều động các tàu cá GL-30036-TS, BĐ-93724-TS đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng huy động cán bộ, chiến sĩ và tàu cứu hộ ra khơi ứng cứu các ngư dân bị nạn. Tại hiện trường, lực lượng biên phòng sử dụng dây thừng hỗ trợ đưa các ngư dân lên tàu an toàn.

Lực lượng biên phòng dùng dây thừng để đưa các ngư dân bị nạn lên tàu cứu hộ

Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 12 ngư dân được chuyển sang tàu GL-30036-TS an toàn, sức khỏe ổn định. Tàu cá GL-99322-TS do bị phá nước kèm theo sóng biển động, nên dần chìm xuống biển.

Hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai đang có gió mạnh, sóng biển động dữ dội, thời tiết xấu. Đồn Biên phòng Cát Khánh đang duy trì liên lạc, đồng thời huy động thêm các tàu cá tại Cảng cá Đề Gi hỗ trợ xử lý sự cố.

NGỌC OAI