Xã hội

Kịp thời cứu 13 ngư dân gặp nạn trên biển

SGGPO

Tàu cá QNg 95068TS bị hư bánh lái, mất khả năng điều động khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 13 ngư dân gặp nguy hiểm.

Tàu cá và 13 ngư dân gặp nạn trên biển
Tàu cá và 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 8-9, tại vùng biển cách phía Nam đảo Hòn Tằm (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 1 hải lý, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá QNg 95068TS cùng 13 ngư dân cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang tiếp tục lai dắt về cảng Hòn Rớ (tỉnh Khánh Hòa).

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Tàu 950 kịp thời cứu 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Trước đó, khoảng 1 giờ 53 ngày 7-9, tàu cá QNg 95068TS đang ở cách đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam thì gặp sự cố bánh lái và bị trôi dạt. Nhận tin báo, Vùng 4 Hải quân điều tàu 950 lập tức lên đường cứu hộ.

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Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá QNg 95068TS cùng các ngư dân gặp nạn trên biển

Đến trưa cùng ngày, tàu 950 tiếp cận, đưa tàu cá cùng 13 ngư dân về hướng vịnh Nha Trang.

Sức khỏe của các ngư dân hiện đã ổn định.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

ngư dân gặp nạn trên biển Khánh Hòa tàu cá hải quân

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