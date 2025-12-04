Đà Nẵng yêu cầu dừng thi công, khắc phục sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ

UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản, công trình và công trình lân cận sau sự cố sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải).

Hiện trường vụ việc ngày 3-12

Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản SIH – chủ đầu tư công trình Khu đô thị Capital Square 3 cùng nhà thầu thi công và các bên liên quan phải tạm dừng thi công tại khu vực bị sụt lún và khẩn trương xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Chủ đầu tư được yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ tường vây của công trình và các công trình tiếp giáp để có biện pháp gia cố, đặc biệt là khu vực giáp đường Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ nhằm bảo vệ các trụ điện trung thế và hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Đồng thời, đơn vị phải báo cáo với UBND phường An Hải và Sở Xây dựng về diễn biến sự cố, tình trạng công trình tại thời điểm xảy ra vụ việc và các thiệt hại liên quan. Đơn vị phải rà soát, đánh giá nguyên nhân và gửi phương án, tiến độ khắc phục trước ngày 6-12-2025.

Công ty Điện lực Đà Nẵng được giao tăng cường kiểm tra hệ thống điện, phối hợp với chủ đầu tư gia cố những vị trí cột điện có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện.

UBND phường An Hải sẽ cử lực lượng theo dõi quá trình xử lý sự cố của chủ đầu tư, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực. UBND phường phối hợp cơ quan chuyên môn có liên quan kịp thời giải quyết sự việc trong từng trường hợp cụ thể. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về UBND thành phố trước ngày 7-12.

Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư xử lý sự cố, đồng thời cùng UBND phường An Hải và lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức rào chắn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Phương tiện bị ảnh hưởng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3-12, đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo) bất ngờ bị sụt lún tạo thành hố sâu, làm tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy.

Kiểm tra hiện trường cho thấy, nguyên nhân bước đầu đánh giá gây sụt lún mặt đường do ảnh hưởng bởi quá trình thi công phần ngầm công trình Khu đô thị Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư.

XUÂN QUỲNH