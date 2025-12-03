Nguyên nhân ban đầu vụ "hố tử thần" xuất hiện ở Đà Nẵng

Tối 3-12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng điều động xe cẩu cứu hộ ô tô bị rơi xuống hố

Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 3-12, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo bị sụt lún tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m. Vị trí sụt lún giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3 do Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư.

Sự cố khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy, công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

"Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ. Nước từ cống thoát làm xói đất, gây sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực", Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin.

2 ô tô bị "hố tử thần" nuốt chửng

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc.

Hiện, chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực. Đồng thời, tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.

PHẠM NGA