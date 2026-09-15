Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đánh giá chính xác tình hình, chủ động dự báo, phát hiện sớm nguy cơ

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng, năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS-TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, thông tin, năm học 2025-2026, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn học viện đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học trên các mặt công tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, chỉ huy Học viện Quốc phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Học viện Quốc phòng đạt được, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Trong đó, các nghị quyết phải được chuyển hóa thành năng lực cụ thể mà người học cần có, thành những vấn đề chiến lược cần phải giải quyết; tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó cần cập nhật, xây dựng bộ khung năng lực của cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược. Nội dung đào tạo cần liên tục bám sát sự phát triển của khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự và các hình thái chiến tranh mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống và thư viện của Học viện Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Học viện Quốc phòng phải nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, trở thành trung tâm tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu dài hạn. Qua đó, hình thành những sản phẩm có tính thực tiễn cao như báo cáo dự báo chiến lược, cảnh báo sớm; tiếp thu nghệ thuật quân sự thế giới, không sao chép mô hình nước ngoài nhưng cũng không khép kín, bảo thủ và chậm đổi mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà tặng Học viện Quốc phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị, cùng với việc đúc kết những sự kiện đã qua, học viện phải đánh giá chính xác tình hình, chủ động dự báo, phát hiện sớm những nguy cơ để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối, chính sách quân sự - quốc phòng. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu và học viên tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Học viện Quốc phòng thông minh, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, dự báo chiến lược, xây dựng ngân hàng tình huống, tạo môi trường thực hành sát thực tiễn để rèn luyện năng lực.

Học viện cần tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của học viện và đất nước.

TRẦN BÌNH – PHÚ SƠN