Đà Nẵng: Phát hiện nhiều di vật liệt sĩ trong khu mộ tập thể tại xã Thu Bồn

Ngày 15-9, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ.

Theo thông tin do ông Võ Đình Thế (hiện trú tại TPHCM, quê xã Thu Bồn) cung cấp, đây là ngôi mộ tập thể có 17 hài cốt. Năm 1988, ông Thế trực tiếp chôn cất các hài cốt và từ đó đến nay thường xuyên chăm lo, hương khói.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng cất bốc hài cốt liệt sĩ trong khu mộ tập thể Ảnh: QUANG CƯỜNG

Sau khi mở nắp mộ, lực lượng làm nhiệm vụ lần lượt phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan đến các liệt sĩ. Các di vật này phù hợp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Các di vật được tìm thấy khi khai quật mộ tập thể. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, năm 1988, trong quá trình san ủi mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện vị trí có 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS huyện Hiệp Đức (cũ) cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa đủ cơ sở kết luận là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ số hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế cùng một số người dân di dời, chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh (thôn An Đông, xã Hiệp Đức). Đến năm 2019, các hài cốt được chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để lập mộ và thờ cúng.

Khu vực Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), nơi phát hiện khu mộ tập thể. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Từ nguồn tin trên, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức xác minh, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức. Nhiều thông tin bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17-9.

Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ thông tin và danh tính các liệt sĩ.

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NGUYỄN CƯỜNG