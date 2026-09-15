Xã hội

Tìm tài xế taxi và xe máy công nghệ liên quan vụ tai nạn chết người

SGGPO

Ngày 15-9, Công an TPHCM thông báo tìm tài xế taxi công nghệ, xe máy công nghệ và người chứng kiến vụ tai nạn trên đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, khiến một phụ nữ tử vong.

Do phanh gấp, chị T. té ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong. Ảnh: HT
Do phanh gấp, chị T. té ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong. Ảnh: HT

Theo điều tra, sáng 19-7-2025, một taxi công nghệ từ lề phải đường Lý Thái Tổ, hướng về ngã sáu Cộng Hòa, di chuyển nhập vào làn đường dành cho ô tô. Lúc này, một xe máy công nghệ chạy cùng chiều giảm tốc độ nhường đường.

Phía sau, chị N.T.N.T. điều khiển xe máy BKS 59U2-638... đi cùng chiều. Khi phát hiện xe máy công nghệ giảm tốc đột ngột, chị T. phanh gấp, té ngã và bị xe tải cán tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị hai tài xế nêu trên hoặc người biết sự việc liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), số 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Tuấn, điện thoại 0901.357.073; hoặc trực ban phòng qua số 069.3187.200 để phối hợp làm rõ.

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NGUYỄN TÂN

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Ngã sáu Cộng Hòa Đường Lý Thái Tổ Công an TPHCM PC02 Nhường đường Phanh gấp CSĐT Té ngã tai nạn giao thông phanh gấp

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