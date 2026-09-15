Hợp nhất 2 cục, thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và công tác đảng viên; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, thông báo nghị định của Chính phủ và công bố Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 10-9, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18-2-2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, hợp nhất Cục Công nghệ thông tin với Cục Viễn thông và Cơ yếu thành Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Theo quyết định, Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu gồm 12 đơn vị cấp phòng. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: BỘ CÔNG AN.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc sáp nhập 2 cục thành Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu nhằm tạo ra một tổ chức đủ mạnh, tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, có đủ năng lực, nguồn lực để triển khai nhanh các mục tiêu về viễn thông, cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành công an. Qua đó, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung xây dựng hạ tầng số ngành công an từ Bộ Công an đến công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự lễ công bố. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Đơn vị cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc; quan tâm chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm cống hiến, đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN HƯỞNG - MINH HẢI