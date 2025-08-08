Đặc khu Côn Đảo hướng đến kinh tế xanh, phát triển bền vững

Sáng 8-8, Đảng bộ đặc khu Côn Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (Tổ trưởng), cùng Tổ công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM, đến dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Chủ đề của đại hội là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế".

Theo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2020-2025, dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo (nay là đặc khu Côn Đảo) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đều đã đạt và vượt mục tiêu.

Đại biểu dự đại hội

Kinh tế phát triển mạnh mẽ, chất lượng tăng trưởng được nâng cao, đúng định hướng, du lịch phát triển mạnh, là ngành kinh tế chủ lực, lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển chung; thương mại và các ngành dịch vụ khác đều có bước phát triển khá, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách và đời sống nhân dân.

Các nguồn lực phát triển được huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên được tăng cường. Cùng với đó, môi trường được bảo vệ và cải thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày một hoàn thiện. Quản lý thu chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; thu hút đầu tư doanh nghiệp phát huy tiềm năng, lợi thế…

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặc khu Côn Đảo xác định khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế bền vững thông qua áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo; giá trị Vườn Quốc gia Côn Đảo tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú để trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề liên quan kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế sạch phục vụ phát triển Côn Đảo một cách bền vững trong tương lai.

Đại biểu biểu quyết thông qua các báo cáo tại đại hội

Đảng bộ đặc khu Côn Đảo đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong 5 năm tới. Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, quân và dân Côn Đảo. Đó là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc nhân dân.

Đồng thời, phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách. Đặc khu Côn Đảo đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đến năm 2030, phát triển đặc khu Côn Đảo cơ bản trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế.

NGÔ BÌNH