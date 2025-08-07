Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị ở Đặc khu Côn Đảo

Chiều 7-8, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị Côn Đảo, hiện đang sinh sống tại khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Xuân Viên

Trong không khí ấm áp tại nhà riêng đồng chí Nguyễn Xuân Viên, đồng chí Nguyễn Văn Được đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của đồng chí và gia đình, cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, những tấm gương như đồng chí Nguyễn Xuân Viên là biểu tượng sống động của tinh thần cách mạng kiên cường, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Viên.

Cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên bày tỏ luôn tự hào vì đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Viên khẳng định tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của đặc khu Côn Đảo, góp phần phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Xuân Viên, sinh năm 1944, quê ở tỉnh Quảng Nam (trước đây), tham gia cách mạng từ tháng 1-1965. Trong thời gian hoạt động, đồng chí từng bị thương và bị địch bắt giam vào năm 1968, sau đó bị đày ra nhà tù Côn Đảo vào năm 1969. Đồng chí từng bị giam giữ ở nhiều trại giam khét tiếng như Trại 1, Trại 6 khu B, Trại 7 khu B. Sau ngày Giải phóng Côn Đảo (1-5-1975), đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại địa phương trong nhiều vai trò khác nhau như công an xã, nhân viên văn hóa, quản lý di tích, và giữ các vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính huyện Côn Đảo (trước đây) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2001. Đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cùng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác và chiến đấu. Hiện đồng chí hưởng các chế độ theo quy định; đồng chí Nguyễn Xuân Viên cùng vợ đang sống với con trai là viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo, con dâu công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu.

NGÔ BÌNH