Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại A Lưới

Ngày 5-9, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới (xã A Lưới 2, TP Huế).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới

Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới hiện có 1.423 phần mộ liệt sĩ, gồm các phần mộ cá nhân và mộ tập thể. Đây là "địa chỉ đỏ" để cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân tổ chức các hoạt động tri ân, dâng hương, tưởng niệm.

Thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã A Lưới 2 đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai việc lấy mẫu tại các phần mộ để phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ. Qua đó, bước đầu đã xác minh được gần 150 danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về đúng tên tuổi, quê quán và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

VĂN THẮNG