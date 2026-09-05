Va chạm với tàu hỏa gần cầu Gò Dưa, một người tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-9, đoàn tàu hỏa di chuyển trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hướng vào ga Sài Gòn. Khi vừa di chuyển qua cầu Gò Dưa khoảng 200m (đoạn thuộc phường Hiệp Bình, TPHCM) thì xảy ra va chạm với một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau tai nạn, đoàn tàu hỏa tạm dừng hành trình để phục vụ công tác giải quyết hiện trường.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý vụ việc.
Đến trưa cùng ngày, hiện trường đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.