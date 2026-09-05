Va chạm với tàu hỏa gần cầu Gò Dưa, một người tử vong tại chỗ

Vụ va chạm giữa tàu hỏa và người đi bộ gần cầu Gò Dưa (TPHCM) khiến một người tử vong tại chỗ, giao thông trên đường song hành Phạm Văn Đồng được điều tiết để phục vụ khám nghiệm.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-9, đoàn tàu hỏa di chuyển trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hướng vào ga Sài Gòn. Khi vừa di chuyển qua cầu Gò Dưa khoảng 200m (đoạn thuộc phường Hiệp Bình, TPHCM) thì xảy ra va chạm với một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu hỏa tạm dừng hành trình để phục vụ công tác giải quyết hiện trường.

Vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong. Ảnh: HT

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

NGUYỄN TÂN