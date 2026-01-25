Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống “Tính tang – Âm sắc Việt”

Tối 24-1, tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp với Công ty TNHH truyền thông và Công nghệ Next Group tổ chức biểu diễn quảng bá nghệ thuật truyền thống, dân gian, đương đại và trải nghiệm, chủ đề Tính tang – Âm sắc Việt .

Dàn nhạc dân tộc biểu diễn hòa tấu "Trống cơm" trong chương trình ca múa nhạc "Tính tang – Âm sắc Việt". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đã thu hút sự quan tâm, theo dõi, thưởng thức, của hàng trăm khán giả là nhân dân thành phố và du khách quốc tế.

Ca sĩ Myra Trần biểu diễn bài hát "Con cò". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong không gian của những cung bậc âm nhạc vui tươi rộn ràng, ánh sáng sân khấu đa sắc, chương trình ca múa nhạc Tính tang – Âm sắc Việt như một hành trình nghệ thuật đưa khán giả đến với vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của ba miền, nơi âm nhạc dân tộc, vũ điệu và tinh hoa nghệ thuật đương đại cùng hòa quyện, kể câu chuyện về con người Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, bằng ngôn ngữ múa và những giai điệu âm nhạc giàu cảm xúc.

Tiết mục sáo và múa "Hoa nắng". Ảnh: THÚY BÌNH

Nhóm Giai Điệu Trẻ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen biểu diễn bài bản tài tử Nam Bộ "Bình bán vắn". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được dàn dựng thành 3 phần: Một thoáng Việt Nam – Miền Bắc, Sắc màu miền nắng – Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Tình đất tình người – Miền Nam, trình diễn các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng miền: hòa tấu Trống cơm, Duyên kỳ ngộ, Bình bán vắn, múa Một thoáng Việt Nam, Cầu an, Huyền ảo vĩnh hằng, Tinh hoa đại ngàn, đơn ca Mái đình làng biển, Về nghe gió hát, Con cò, Như hoa mùa xuân, Hello Việt Nam, Lý kéo chài, độc tấu đàn nhị Kể chuyện ngày mùa, độc tấu đàn kìm Ngẫu hứng sen, độc tấu đàn bầu Nhịp cầu quê hương, sáo và múa Hoa nắng, hòa tấu Lưu thủy, Kim Tiền, Xuân phong, Long hổ, Nhạc cung đình Huế, tốp ca Nắng gió phương Nam…

NSƯT Thu Thủy biểu diễn độc tấu đàn nhị "Kể chuyện ngày mùa". Ảnh: THÚY BÌNH

Đông đảo nhân dân thành phố và du khách quốc tế say mê theo dõi chương trình nghệ thuật "Tính tang – Âm sắc Việt". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Thu Thủy, NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Minh Phát, nghệ sĩ múa Hồng Hạnh, Bảo Ngân, Thảo Nhi, Quốc Bảo, Thảo Uyên, ca sĩ Anh Thư, Minh Hiếu, Ly Nguyên, Myra Trần, nhóm Giai Điệu Trẻ, dàn nhạc dân tộc, tập thể nghệ sĩ múa Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

Tiết mục hòa tấu "Trống cơm". Clip: THÚY BÌNH

Ca sĩ Myra Trần biểu diễn bài hát "Như hoa mùa xuân". Clip: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH