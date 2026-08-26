Đặc sắc lễ hội "Ngàn hoa về phố biển" ở bán đảo Phương Mai

Ngày 26-8, lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” tiếp tục diễn ra ngày thứ 4 tại không gian du lịch, nghỉ dưỡng của FLC ở bán đảo Nhơn Lý (tỉnh Gia Lai), thu hút đông đảo người dân, du khách và giới trẻ đến thưởng ngoạn.

Theo Ban tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, lễ hội mở cửa tự do đón người dân và du khách từ ngày 15-8.

Trong những ngày đầu, lễ hội ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách ghé thăm, trở thành điểm check-in được yêu thích tại thành phố biển trước đêm khai mạc chính thức.

Không gian lễ hội hoa trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng tại bán đảo Nhơn Lý, Gia Lai

Những ngày này, khuôn viên quần thể nghỉ dưỡng tại Nhơn Lý khoác lên diện mạo rực rỡ với hàng ngàn loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, hòa cùng nhiều giống hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Lễ hội góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch với sự kết hợp giữa sắc hoa, nghệ thuật, văn hóa đại ngàn và không gian biển, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch mới, tăng sức hút điểm đến và kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Du khách thích thú chụp hình bên những tiểu cảnh rực rỡ sắc hoa

Lễ hội dự kiến kéo dài đến hết ngày 30-11, mở cửa tự do từ 7 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Người dân và du khách có thể thưởng lãm không gian hoa, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Nhiều không gian trưng bày kết hợp sắc hoa với bản sắc văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Bên cạnh đó, các đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, mang đến thêm trải nghiệm văn hóa đại ngàn cho du khách.

LOAN HÀ