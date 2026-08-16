Thu hồi thẻ KOL của TikToker phát ngôn không chuẩn mực tại Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

Chiều 16-8, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã làm việc với TikToker có phát ngôn thiếu nhã nhặn trong buổi tổng duyệt chương trình xác lập kỷ lục “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”, thuộc khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk, sau khi nắm thông tin và làm việc với TikToker trên, sở đã thu hồi thẻ KOL, yêu cầu người này viết cam kết và công khai xin lỗi cộng đồng mạng.

Cùng ngày, TikToker này đã đăng bài viết xin lỗi cộng đồng mạng vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực của mình.

Trước đó, tài khoản TikTok F.V.V. đăng clip dài 23 giây ghi lại cảnh đoàn xe bán tải chở sầu riêng đang tổng duyệt chương trình xác lập kỷ lục Guinness "Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới" trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột.

Video nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận.

Trong video, một người đàn ông đứng phía sau thùng xe bán tải có những lời nói đùa cợt, thiếu tế nhị. Người này đeo thẻ KOL do Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 cấp.

TikToker phát ngôn thiếu chuẩn mực tại Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

Một số người dân cho rằng với vai trò KOL truyền thông cho lễ hội, những phát ngôn thiếu tế nhị có thể ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội và tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk, trước lễ hội có khoảng 300 KOL, KOC đăng ký tham gia các hoạt động. Sau quá trình sàng lọc, chỉ khoảng 60 người được lựa chọn và cấp thẻ.

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MAI CƯỜNG