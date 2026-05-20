“Đại công trường” Hà Nội vì tầm nhìn Thủ đô 100 năm

Theo phản ánh của bạn đọc, những ngày này Hà Nội như “đại công trường” hối hả. Hà Nội đang trong chiến dịch giải phóng mặt bằng (GPMB) quy mô lớn chưa từng có để phục vụ các dự án hạ tầng rất quan trọng, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông đô thị và từng bước hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt.

Đồng thuận và điều mong muốn

Dọc con phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp (phường Hồng Hà) là những ngôi nhà chỉ còn trơ nền móng vừa được giải tỏa để lấy mặt bằng xây dựng cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng.

Các mố cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng đang được thi công khẩn trương. ẢNH: TIẾN CƯỜNG

Thu dọn ít vật liệu còn sót lại sau khi ngôi nhà 2 tầng bị tháo dỡ, bà Lê Thị Hân (58 tuổi, một cư dân ở phố Vạn Kiếp) chia sẻ: “Vì sự phát triển chung của Thủ đô nên gia đình tôi và các hộ dân quanh đây đã chủ động tháo dỡ nhà cửa để sớm bàn giao lại mặt bằng cho địa phương. Thành phố làm cầu Trần Hưng Đạo, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng mong mỏi lớn nhất của người dân là môi trường sống ở khu tái định cư bên Đông Anh phải tốt hơn chỗ ở cũ và chúng tôi được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để sớm ổn định sinh kế…”.

Trong khi đó, tại khu vực phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân), nhiều hộ dân cũng đang gấp rút thu dọn, vận chuyển đồ đạc để bàn giao nhà đất của mình cho địa phương GPMB làm tuyến đường Vành đai 2.5. Bên căn nhà 3 tầng trống trơn, ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi, ở ngõ 72 phố Chính Kinh) buồn bã: “Nhà tôi lâu đời ở phố này, bảo đi ngay thì sao không tiếc. Nhưng nhìn cảnh lòng đường thắt nút cổ chai, ngày nào bước ra cửa cũng chịu cảnh ùn tắc giao thông, chúng tôi hiểu mình không thể ích kỷ”.

Theo ông Đỗ Quang Dương, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân, dự án đường Vành đai 2.5 đi qua địa bàn phường chỉ khoảng 1km nhưng đi qua khu dân cư đông đúc, trong đó có khu vực làng Nhân Chính và Chính Kinh, liên quan đến hơn 470 thửa đất của khoảng 700 hộ gia đình, diện tích đất phải thu hồi là hơn 39.000m2. Địa phương đã chú trọng đối thoại trực tiếp với người dân để kịp thời giải đáp kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thành phố đang rầm rộ GPMB ở nhiều nơi để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông đô thị lâu nay và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đây cũng là những bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt vào tháng 5-2026.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thông tin, bản quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đóng vai trò nền tảng pháp lý thống nhất, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng chồng chéo giữa quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung trước đây, tạo động lực đột phá để giải quyết triệt để các nút thắt về giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Điểm nhấn đặc biệt trong quy hoạch là khai thác không gian đa tầng - đa lớp, tập trung đánh thức “không gian ngầm” của Thủ đô.

Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu đưa tỷ lệ ngầm hóa tại khu vực lõi đô thị lên trên 40%. Hệ thống không gian ngầm này không đơn thuần là các bãi đỗ xe hay trung tâm thương mại, mà cốt lõi là sự tích hợp thông minh giữa hệ thống tàu điện ngầm đường sắt đô thị kết hợp với các bể ngầm chứa nước khổng lồ và hệ thống thoát nước đa năng bố trí dọc dưới các trục giao thông, công viên lớn. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những trục động lực phát triển then chốt. “Siêu dự án” này có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, bao gồm 5 nhóm dự án thành phần đồ sộ. Nổi bật là tuyến đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài 45,35km và Tả Hồng dài 35km, đi kèm chuỗi 11 cụm công viên sinh thái bãi sông quy mô lớn, kết hợp chỉnh trị dòng sông, đê điều bảo đảm an toàn thoát lũ cho Thủ đô.

Nơi ở mới phải hơn nơi ở cũ

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Để thực hiện được nhiệm vụ rất khó khăn này, Hà Nội đã lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban. “Chúng tôi kiểm điểm tiến độ hàng tuần và quyết tâm hoàn thành GPMB xong trước ngày 30-6 đối với 3 cầu vượt sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát) và các đoạn tuyến còn lại của đường Vành đai 2.5”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ.

Giải tỏa một khu vực dân cư ở Hà Nội để phục vụ làm đường Vành đai 2.5. ẢNH: TIẾN CƯỜNG

Ông Trương Việt Dũng cho biết, TP Hà Nội bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện GPMB “đi trước một bước” với việc khẩn trương đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu (trong đó có phục vụ tái định cư) tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư và nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chỉ riêng Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng ảnh hưởng tới hơn 70.000 hộ dân, thành phố đang triển khai đồng loạt 3 khu đô thị định cư lớn tại phường Long Biên (201ha), phường Lĩnh Nam (98ha) và khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng (120ha); dự kiến cung cấp từ 79.000-85.000 căn hộ chung cư và đất nền phân lô đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân thuộc diện giải tỏa.

KHÁNH NGUYỄN