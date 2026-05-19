Từ 20-5, cấm lưu thông qua đèo Gia Bắc

Chiều 19-5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 28 đoạn Km43+500 đến Km54+000 (qua đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng) từ 5 giờ ngày 20-5-2026 để khắc phục sạt lở.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc cấm lưu thông sẽ kéo dài đến khi có thông báo mới nhất để triển khai thi công khắc phục sạt lở trên tuyến quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc.

Hiện trạng khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 trong ngày 19-5

Trong thời gian cấm lưu thông, các phương tiện từ khu vực trung tâm Lâm Đồng có thể lựa chọn lộ trình đi theo tuyến quốc lộ 28B hoặc quốc lộ 55 hay đường B’Sa – Đạ P’Loa (ĐT.717) để về khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Như Báo SGGP thông tin, sáng 19-5, UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) đã có khuyến cáo người dân không nên đi qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở.

Tại đây, đất từ taluy dương tràn xuống mặt đường tại vị trí Km51+900, quốc lộ 28 khiến các loại phương tiện di chuyển rất khó khăn. Trong điều kiện mặt đường trơn trượt, sình lầy, nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi phía còn lại là vực sâu chưa có hộ lan.

Trong ngày 19-5, tại nhiều khu vực thuộc xã Sơn Điền xuất hiện mưa lớn, nguy cơ sạt lở gây mất an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông qua đèo Gia Bắc.

Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc đang trong thời gian khắc phục sạt lở xảy ra từ năm 2025

Trước đó, tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 - Km60+000, quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn tỉnh.

ĐOÀN KIÊN