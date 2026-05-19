TPHCM: Tặng vé đi metro cho người có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình sẽ chính thức vận hành từ ngày 5-6-2026 tại một số ga Metro trọng điểm, trước mắt gồm ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên.

Ngày 19-5, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) công bố triển khai mô hình “ATM vé nghĩa tình” trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được đi Metro miễn phí.

“ATM vé nghĩa tình” với kỳ vọng lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng và thân thiện với môi trường.

Chương trình chính thức vận hành từ ngày 5-6-2026 tại một số ga Metro trọng điểm, trước mắt gồm ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên. Hệ thống “ATM vé nghĩa tình” được lắp đặt dưới dạng kiosk bán vé tự động, cho phép hành khách nhận vé đi Metro miễn phí thông qua quét mã QR bằng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID.

Mỗi người được nhận 1 vé cho mỗi lần thao tác và phải cách tối thiểu 30 phút mới được nhận thêm vé. Hệ thống sẽ lưu dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để phục vụ công tác đối soát.

Theo HURC1, chương trình được vận hành theo hình thức xã hội hóa, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí tương ứng với số lượng vé tặng cho người dân khó khăn. Đến nay, chương trình đã huy động nguồn lực bảo đảm cung cấp khoảng 500 - 1.000 vé miễn phí mỗi ngày.

Thông tin chi tiết về cách thức đóng góp và tiếp nhận vé sẽ được cập nhật trên các kênh chính thức tại nhà ga và trang thông tin Htv.vn/ATMVeNghiaTinh từ ngày 5-6-2026.

QUỐC HÙNG