Mở “luồng xanh” thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại miền Trung - Tây Nguyên

Chiều 19-5, tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Báo Xây dựng phối hợp tổ chức hội thảo “Nhà ở xã hội tại miền Trung - Tây nguyên: Thực trạng, cơ chế và giải pháp thúc đẩy”.

Cùng với quá trình đô thị hóa và sự gia tăng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp, nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang ngày càng lớn.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 10-4, cả nước mới khởi công thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23% chỉ tiêu năm 2026. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án với tổng quy mô hơn 725.000 căn, tương đương khoảng 72,5% mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sáng 19-5, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi động dự án NƠXH tại xã Thọ Phong với quy mô hơn 1.200 căn.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, sau khi hợp nhất, Đà Nẵng chủ động rà soát lại toàn bộ quỹ đất, chương trình phát triển nhà ở và các dự án đang triển khai để xây dựng kế hoạch phát triển NƠXH phù hợp với quy mô đô thị mới. Đà Nẵng đã lựa chọn 46 khu đất với tổng diện tích khoảng 134ha để phát triển NƠXH giai đoạn 2025 – 2030, với quy mô dự kiến khoảng 42.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhu cầu NƠXH tại Quảng Ngãi ngày càng tăng, nhất là đối với công nhân, người thu nhập thấp và lao động trẻ. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, kết quả phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Số lượng dự án và căn hộ hoàn thành (khoảng 364 căn) chưa đáp ứng nhu cầu. Theo ông Nhân, khó khăn hiện nay chủ yếu là quỹ đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư kéo dài, hạ tầng chưa đồng bộ và khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Để thúc đẩy phát triển NƠXH, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí khoảng 461ha quỹ đất phục vụ phát triển NƠXH giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên “luồng xanh” cho các dự án và tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, ông Chử Văn Hải, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án NƠXH nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển năm 2026 và các năm tiếp theo, tập trung tháo gỡ về quỹ đất, thủ tục hành chính và nguồn vốn ưu đãi.

Đối với các địa phương có tỷ lệ khởi công, đầu tư xây dựng còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, đề nghị địa phương rà soát các dự án đã chọn được chủ đầu tư để đôn đốc, tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép và khởi công ngay trong tháng 5-2026 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các dự án đã khởi công, triển khai đầu tư xây dựng, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Đối với các dự án đã giao chủ đầu tư, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính để sớm khởi công dự án.

