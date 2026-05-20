Sức trẻ trong chuyển đổi số

Thế hệ trẻ tại các phường xã, đặc khu của TPHCM đang khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số (CĐS) toàn diện, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và hiện đại.

Tham mưu sử dụng phần mềm tiện lợi

Sáng ngày đầu tuần, rất đông người dân tới Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc làm thủ tục nộp hồ sơ hành chính. Bà Nguyễn Thùy Chi (57 tuổi, ngụ khu phố 5) được bạn Tạ Minh Chánh Đức (27 tuổi, nhân viên của trung tâm) hướng dẫn các thao tác trực tuyến, sử dụng VNeID, quét mã QR, thanh toán online… Trong gần 1 giờ, Đức đã giúp 10 người dân, phần lớn là người lớn tuổi, sử dụng công nghệ. “Tôi không biết dùng máy tính, được nhân viên của trung tâm giúp tận tình nên vui lắm”, bà Chi bày tỏ.

Trước đây, người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc chủ yếu lấy số thứ tự trực tiếp tại quầy (kiosk) do chưa có hình thức đăng ký từ xa, dẫn đến nhiều người tập trung đông vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt ở các lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn như hộ tịch, chứng thực, đất đai. Đồng thời, việc điều phối giữa các quầy tiếp nhận còn hạn chế, trong khi cơ chế ưu tiên và kiểm tra hồ sơ chủ yếu thực hiện thủ công, dễ phát sinh sai sót, hồ sơ thiếu, người dân phải đi lại nhiều lần.

Trước thực tế trên, bạn Tạ Minh Chánh Đức đã chủ động phối hợp các chuyên gia công nghệ thông tin (đối tác của trung tâm) rà soát, tham mưu cho lãnh đạo trung tâm triển khai thí điểm mô hình “eGov An Lạc - Ứng dụng lấy số thứ tự trực tuyến”. Hệ thống được thiết kế theo hướng điều phối liên quầy, cho phép linh hoạt phân bổ hồ sơ giữa các lĩnh vực, nhờ đó mỗi cán bộ được điều phối lượng việc tương đồng, không xảy ra tình trạng có quầy quá tải trong khi quầy khác lại ít người.

Giải pháp tích hợp các chức năng hỗ trợ kiểm tra hồ sơ trước bằng checklist và công nghệ OCR (Optical Character Recognition - cho phép máy tính nhận diện và chuyển đổi các hình ảnh chứa chữ viết thành văn bản kỹ thuật số), gửi thông báo và nhắc lại qua nhiều kênh, giúp cán bộ chủ động chuẩn bị hồ sơ, rút ngắn thời gian người dân chờ đợi. Hệ thống theo dõi sẽ cảnh báo tình trạng quá tải để lãnh đạo trung tâm kịp thời điều hành linh hoạt, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và CĐS.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Lạc, thông tin: “Việc triển khai thí điểm mô hình “eGov An Lạc - Ứng dụng lấy số thứ tự trực tuyến” đã phục vụ gần 186.000 dân trên địa bàn phường, bình quân 400-500 hồ sơ/ngày. Chỉ tính riêng trong tháng 4, trung tâm đã tiếp nhận và trả kết quả 3.886 hồ sơ, tỷ lệ 100% đúng hạn”.

Phát huy vai trò xung kích của người trẻ

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn thể hiện tính chủ động, trách nhiệm trong hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số.

Bạn Tạ Minh Chánh Đức (trái) hướng dẫn các thao tác lấy số thứ tự trên app “eGov An Lạc - Ứng dụng lấy số thứ tự trực tuyến” cho người dân. ẢNH: QUANG HUY

Tại phường Sài Gòn, Đoàn phường đã triển khai Đội hình thanh niên tình nguyện CĐS cộng đồng, hỗ trợ gần 30.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số, vận động thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng tuyến đường 4.0. “Đoàn phường tiếp tục tham gia tích cực vào các đội hình tình nguyện, hỗ trợ người dân, người cao tuổi cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ như VNeID, app Công dân số TPHCM; tham gia vào việc số hóa tài liệu, dữ liệu dân cư, phục vụ Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư”, Bí thư Đoàn phường Sài Gòn Trần Ngọc Trí cho biết.

Tương tự, đoàn viên thanh niên phường Bình Thạnh tích cực hướng dẫn người dân làm hồ sơ hành chính trong “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Bí thư Đoàn phường Bình Thạnh Nguyễn Hoàng Đan Khanh chia sẻ, với tinh thần xung kích, các đoàn viên thanh niên của phường luôn tận tình hỗ trợ và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện các hồ sơ hành chính. Hoạt động này không chỉ góp phần giảm tải cho cán bộ, công chức tại phường mà còn giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính hiện đại.

Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, TPHCM đạt mức hài lòng 99,44% trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm 2026. Ở tuyến cơ sở, các bạn đoàn viên thanh niên TPHCM đang trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, đồng hành cùng người dân trong giai đoạn CĐS thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ từ những thao tác nhỏ nhất khi người dân thực hiện thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến.

Ở các xã vùng ven như Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Phước Thành, Hưng Long, Thái Mỹ, công tác CĐS cũng được đoàn viên thanh niên triển khai linh hoạt, sát với đời sống người dân thông các mô hình: Tổ công nghệ số cộng đồng, Bình dân học vụ số...; qua đó nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho người dân, nhất là người lớn tuổi và lao động phổ thông.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, ngay khi bước vào cổng, người dân đã được đội ngũ cán bộ trẻ của trung tâm đón tiếp ân cần, hỏi thăm nhu cầu để chỉ dẫn nhanh các thủ tục cần làm. Trong số những người trẻ năng động ấy, chị Nguyễn Thị Tuyết Nơ (nhân viên không chuyên trách của trung tâm) phát huy lợi thế am hiểu công nghệ, cùng các đồng nghiệp trẻ xử lý hồ sơ nhanh chóng và hỗ trợ người dân cài đặt, khôi phục mật khẩu VNeID, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến... Nhiều người hài lòng nhận xét, bất cứ khi nào, ở đâu, người trẻ vẫn luôn phát huy vai trò xung kích để phục vụ người dân.

QUANG HUY