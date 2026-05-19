Khai báo không trung thực ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Nghị định quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh khi mang theo ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý khác và đá quý.

Theo đó, người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam, vàng mang theo sẽ bị phạt từ 15-25 triệu đồng nếu mang vượt mức quy định, tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng trở lên, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt là 30-50 triệu đồng.

Đối với người nhập cảnh, trường hợp không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, tiền Việt Nam, vàng mang theo vượt mức quy định cũng bị xử phạt. Trong đó, phạt từ 15-25 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo, có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng trở lên và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định mức phạt đến 50 triệu đồng đối với người xuất cảnh, nhập cảnh không khai hoặc khai sai khi mang theo loại tiền không được phép; không khai hoặc khai sai số kim loại quý, đá quý mang theo.

