Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 19-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Công điện số 40/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Ngày 18-5, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tìm thấy thi thể của 5 cháu nhỏ bị đuối nước. Ảnh CƯỜNG PHÚ

Công điện nêu, vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giám sát trẻ, không để trẻ tiếp xúc với các nguồn nước nguy hiểm; phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp.

Bộ GD-ĐT được giao đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Bộ cũng cần khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, nhất là nơi thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo định hướng, tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trong trường học và cộng đồng dân cư; chỉ đạo hệ thống báo chí tăng thời lượng phát sóng, đăng tải nội dung về phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh...

Trước đó, chiều 18-5, tại tỉnh Phú Thọ, một nhóm cháu nhỏ rủ nhau đi bẫy chim, tắm sông. Sau đó, 5 cháu bị ngã xuống sông, đuối nước tử vong.

PHAN THẢO