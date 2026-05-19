Xã Phú Hựu (Đồng Tháp): Hơn 2.000 đảng viên treo ảnh Bác Hồ trang trọng trong nhà

Sau 3 tháng phát động và tổ chức trao tặng ảnh Bác Hồ đến đảng viên, đến nay, Đảng bộ xã Phú Hựu có hơn 2.000 đảng viên treo ảnh Bác ở vị trí trang trọng trong nhà.

Đảng viên xã Phú Hựu được tặng ảnh Bác Hồ có gắn mã QR lưu giữ thông tin và những câu chuyện kể về Bác

Theo đó, ảnh Bác Hồ kích thước 21cm x 30 cm, có in mã QR đặt ở góc dưới ảnh liên kết đến kho dữ liệu số gồm thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ; các mẫu chuyện, lời dạy, bài viết, phát biểu của Bác. Cùng với đó là các chuyên đề, mô hình hay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư liệu, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền về Bác Hồ…

Việc treo ảnh Bác trang trọng trong nhà giúp mỗi đảng viên luôn tự soi, tự sửa theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Việc tích hợp mã QR liên kết với kho dữ liệu số nhằm hiện đại hóa phương thức tiếp cận, giúp cán bộ, đảng viên dễ dàng tra cứu tư liệu chính thống về Bác.

Ảnh Bác Hồ được đặt tại vị trí trang trọng trong nhà đảng viên

Sau 3 tháng phát động và tổ chức trao tặng ảnh Bác Hồ cho đảng viên trong Đảng bộ xã, đến nay, xã Phú Hựu có hơn 2.000 đảng viên treo ảnh Bác ở vị trí trang trọng trong nhà. Bên cạnh đó, mô hình cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ quần chúng nhân dân và công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên.

Đồng chí Bùi Minh Điền, Bí thư Chi bộ ấp Phú Hòa 1 chia sẻ, mô hình “Nhà đảng viên treo ảnh Bác” là việc làm thiết thực để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên của chi bộ hưởng ứng rất tích cực và dần lan tỏa đến gia đình, người thân của đảng viên.

Đảng viên quét mã QR in dưới ảnh Bác để tìm hiểu những thông tin, câu chuyện kể về Bác

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Hựu Võ Hùng Anh kỳ vọng mô hình sẽ trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của xã, đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thấm sâu vào từng gia đình, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho sự phát triển của địa phương. Xã tiếp tục nhân rộng mô hình treo ảnh Bác, đồng thời nâng cấp Nhật ký điện tử học tập và làm theo lời Bác với giao diện thân thiện, nội dung gần gũi với người dân hơn.

NGỌC PHÚC

