Khắc phục nguy cơ mất an toàn trên 2 tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương khắc phục một số điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông trên 2 tuyến giao thông huyết mạch là cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai.

Với tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC cần khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị chênh cao độ giữa làn xe cơ giới và làn dừng khẩn cấp, các điểm hư hỏng tại khu vực móng trụ cầu vượt, đồng thời xử lý tình trạng bong tróc, lún võng tại đầu cầu và đầu cống chui dân sinh.

Đối với tuyến Nội Bài - Lào Cai, sau khi kiểm tra thực tế dự án mở rộng tuyến, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC loại bỏ các điểm ra vào công trường không cần thiết, bổ sung thiết bị an toàn giao thông, đặc biệt là hệ thống cảnh báo ban đêm, đồng thời điều chỉnh tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện thực tế trên tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tiến độ các công trình sửa chữa năm 2025 trên tuyến Nội Bài - Lào Cai mới đạt khoảng 30-40%, nhiều hạng mục phải chuyển sang năm 2026, kéo dài tình trạng xuống cấp và tồn tại trên tuyến.

Hiện nhiều đoạn có mặt đường xuất hiện rạn nứt, lún võng, ổ gà; vạch sơn kẻ đường bị mờ, biển báo chưa đảm bảo quy chuẩn hoặc bị che khuất. Một số hạng mục hạ tầng như gờ chắn, hàng rào bảo vệ bị hư hỏng, sứt mẻ, thậm chí bị người dân tự ý mở lối đi, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

MINH ANH