Mưa lũ cuốn trôi hàng chục tấn cá tầm

Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Quảng Ninh gây thiệt hại nặng về thủy sản, trong đó hàng chục tấn cá tầm thương phẩm bị cuốn trôi tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) khắc phục hậu quả mưa lớn. Ảnh: BAN CHQS XÃ QUẢNG TÂN

Chiều 19-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết thiệt hại thủy sản tại các địa phương tiếp tục được cập nhật sau đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 18-5 đến ngày 19-5.

Theo thống kê sơ bộ đến 17 giờ ngày 19-5, tại tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ gây thiệt hại 7.751 con cá tầm, 2.015kg cá thương phẩm và 400 con cá giống. Tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh, nước lũ cuốn trôi 7 bể nuôi cá tầm thương phẩm với khoảng 11.000 con, tương đương 27,5 tấn. Khoảng 80 bể nuôi khác bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 10.000 con cá giống.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ cá tầm bị ảnh hưởng mưa lớn. Ảnh: MTTQ XÃ QUẢNG TÂN

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 18-5 đến 16 giờ ngày 19-5, Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa to, phổ biến 50-100mm. Riêng Tuyên Quang, Quảng Ninh có nơi mưa 80-150mm.

Một số điểm ghi nhận mưa lớn như: Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang, 248mm; Bản Ngần, tỉnh Tuyên Quang, 211mm; Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, 240mm; Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh, 187mm; Đông Viên, tỉnh Thái Nguyên, 117mm.

Mưa lớn từ đêm 18-5 đến sáng 19-5 cũng gây thiệt hại tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Tại Tuyên Quang, 33 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; sạt lở đất ảnh hưởng 2 điểm trường và 1 chợ. Nhiều tuyến giao thông nông thôn tại các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ bị sạt lở. Tại Thái Nguyên, sạt lở xảy ra ở các xã Cẩm Giàng, Phủ Thông.

Tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường. Có 115 hộ dân phải sơ tán do ngập lụt. Đến chiều 19-5, nước rút, các hộ dân đã trở về nhà.

Về sản xuất nông nghiệp, cập nhật đến chiều 19-5, có 97,6ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; gồm Quảng Ninh 85,68ha, Thái Nguyên 10,64ha và Tuyên Quang 1,34ha. Mưa lớn cũng làm 10 con gia súc và 315 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nước lũ do mưa lớn tràn vào các bể nuôi cá tầm tại xã Quảng Tân. Ảnh: MTTQ XÃ QUẢNG TÂN

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ đêm 19-5 đến ngày 21-5, khu vực Đông Bắc bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị các địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chủ động ứng phó đợt mưa lớn.

PHÚC HẬU