Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 19-5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất đến Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh.

Nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong quá trình công tác, cống hiến; là sự công nhận một cách xứng đáng cho những nỗ lực, thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh đã kinh qua các cương vị: là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh bày tỏ niềm vinh dự, xúc động được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà trước hết là sự ghi nhận đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng đội, các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi Phó Chủ tịch Quốc hội đã từng công tác, rèn luyện và trưởng thành trong suốt chặng đường nhiều năm qua.

ANH PHƯƠNG