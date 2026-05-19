Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Ngày 19-5, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống nhà trường (19-5-1951 – 19-5-2026).

Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM

Dự họp mặt có các đồng chí: Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đại diện các cơ quan Quân khu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM - tiền thân là Trường Quân chính (H35).

Được thành lập năm 1951 trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường luôn phát huy tinh thần kiên cường, vượt mọi khó khăn, đào tạo hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần viết nên những chiến công vẻ vang của lực lượng vũ trang Thành phố.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao tặng Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho nhà trường vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo và xây dựng lực lượng

Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội và nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Dịp này, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TPHCM vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc biểu dương những thành tích nổi bật của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM trong chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục – đào tạo; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu tham quan mô hình, học cụ, giáo án tại nhà trường

Đồng chí tin tưởng cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng nhà trường ngày càng chính quy, mẫu mực, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đào tạo quân sự tiêu biểu của lực lượng vũ trang TPHCM anh hùng.

MẠNH THẮNG