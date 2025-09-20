Đại học Bách khoa (Đà Nẵng) vinh danh thủ khoa và chào đón tân sinh viên

Tân sinh viên Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày hội diễn ra sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn như: teambuilding và giao lưu theo các khoa, khu vực Photobooth, trải nghiệm gian hàng và mini game tương tác dành cho tân sinh viên.

Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng khai mạc chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khuôn khổ ngày hội, trường đã tổ chức phần lễ vinh danh thủ khoa tuyển sinh khóa 2025. Năm nay, thủ khoa toàn trường là Đinh Như Duy Tuệ, lớp 25T_KHDL, ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo) với 29,75 điểm. Tuệ được trao học bổng 40 triệu đồng. Cùng với đó, 38 thủ khoa các ngành cũng được vinh danh và nhận học bổng 10 triệu đồng theo quy chế tuyển sinh của trường.

Đặc biệt, trường chào đón Nguyễn Ngọc Minh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), quê tại Gia Lai, đoạt giải Quốc gia môn Tin học và được tuyển thẳng vào trường. Minh nhận học bổng tuyển sinh trị giá 50 triệu đồng.

Lãnh đạo nhà trường vinh danh thủ khoa cả ngành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, trường ra mắt ứng dụng di động dDUT (Digital DUT). Đây là giải pháp số hóa toàn diện trong học tập, nghiên cứu và quản lý tại trường. Ứng dụng có giao diện hiện đại theo Material Design, màu xanh chủ đạo của DUT kết hợp cùng trắng và xám nhạt tạo cảm giác thân thiện, dễ nhìn; tương thích Android và iOS.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại ngày hội, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, trong năm 2025, gần 2.500 sinh viên đã tốt nghiệp, với tỷ lệ có việc làm sau 12 tháng đạt 98,2%. Con số này khẳng định chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của trường đối với xã hội. Trong bối cảnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quốc gia, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và địa phương.

Nghi thức lễ nhập môn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Giá trị cốt lõi mà sinh viên Bách khoa cần nuôi dưỡng là bản lĩnh, khát vọng, đổi mới và nhân văn – những phẩm chất sẽ giúp thế hệ trẻ hội nhập, sáng tạo và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu nói.

XUÂN QUỲNH