Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu vào tốp 100 châu Á

Sáng 26-12, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức hội nghị thường niên nhằm đánh giá kết quả năm 2025; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 với đích đến là tốp 100 đại học hàng đầu châu Á.

Theo GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, năm 2025, ĐHQG TPHCM kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. ĐHQG TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong, đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; đồng hành cùng TPHCM và khu vực quyết tâm thực hiện các mục tiêu trung hạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM báo cáo tại hội nghị

Trong năm 2025, uy tín và vị thế quốc tế của ĐHQG TPHCM tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín khi tăng hơn 100 bậc so với năm trước, thuộc nhóm 801-850 thế giới (QS World 2026) và tốp 175 châu Á (QS Asia 2026).

Các chuyên gia làm việc tại Phòng thí nghiệm Tế bào gốc của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: THANH HÙNG

Ở lĩnh vực đào tạo, ĐHQG TPHCM đã mở mới 16 ngành đào tạo, trong đó có 3 ngành liên ngành, liên trường; đồng thời phát triển các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu chiến lược của đất nước như Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn và Đường sắt...

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, toàn hệ thống đã thống nhất hành động theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đạt 3.288 bài báo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Scopus (tính đến ngày 22-12); thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn mô hình liên kết "3 Nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp); ký kết 104 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp.

Công tác thu hút nhân tài thông qua Chương trình VNU350 được đẩy mạnh, quy tụ 44 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành và 58 giáo sư thỉnh giảng đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Oxford, Trường Y Harvard, Đại học Quốc gia Singapore...

Hướng tới mục tiêu đưa ĐHQG TPHCM vào tốp 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, trong 5 năm tới, ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ học viên sau đại học lên tối thiểu 30% tổng số người học. Cùng với đó, ít nhất 60% chương trình đào tạo thuộc khối khoa học – kỹ thuật – công nghệ sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Học sinh tiểu học tìm hiểu mô hình robot tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Trí tuệ nhân tạo của ĐHQG TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Song song với đào tạo, ĐHQG TPHCM tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Công nghệ sinh học, Vật liệu mới…, gắn với định hướng phát triển vùng và cả nước.

Những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2026-2030: tăng thêm 1.500 giảng viên, chuyên gia có trình độ tiến sĩ; đào tạo sau đại học đạt 30% tổng quy mô tuyển sinh; 70% sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ; 41.200 bài báo quốc tế; 60% chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở các lĩnh vực toán, khoa học, công nghệ, kỹ thuật; 8 phòng thí nghiệm khoa học cơ bản tích hợp công nghệ chiến lược...

THANH HÙNG