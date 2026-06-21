Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng nhất toàn đoàn Giải Pickleball học sinh - sinh viên 2026

Ngày 21-6, Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bế mạc và trao giải Giải Pickleball học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng năm 2026 tranh cúp FPT City.

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng giành giải nhất toàn đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giải đấu thu hút hơn 330 vận động viên đến từ 65 trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, được chia thành ba nhóm tuổi gồm: khối THCS (sinh năm 2011-2014), THPT (sinh năm 2008-2010) và khối cao đẳng, đại học (sinh năm 2007 trở về trước).

Trận chung kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở khối cao đẳng - đại học, vận động viên Phạm Ngọc Gia Bảo (Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng) thi đấu ấn tượng khi giành cú đúp vô địch ở nội dung đơn nam và đôi nam cùng đồng đội Nguyễn Sỹ Bình. Hoàng Thị Minh Dung - Nguyễn Đoàn Thảo Ly (Đại học Duy Tân) đoạt giải nhất ở nội dung đôi nữ, đôi nam nữ thuộc về Lưu Nguyễn Hoàng Long - Phan Thị Ngọc Ánh.

Trao giải đôi nam khối cao đẳng - đại học. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại khối THPT, Trần Hải (Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3) giành chức vô địch nội dung đơn nam. Trần Phước Nhân - Lê Bảo Duy (THPT Núi Thành) đoạt giải nhất đôi nam, Lê Phú Khánh - Phạm Gia Hân (THPT Phan Châu Trinh) đăng quang nội dung đôi nam nữ.

Trao giải đôi nam nữ khối THPT. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở khối THCS, Ngô Văn Việt Hải (Trường Tiểu học và THCS FPT) xuất sắc giành ngôi vô địch đơn nam, đồng thời cùng Đào Minh Huy đoạt thêm chức vô địch đôi nam. Nội dung đôi nữ thuộc về Trần Đỗ Quỳnh Chi - Trần Bạch Diệp (THCS Nguyễn Huệ), Nguyễn Trung Kiên - Bùi Ngọc Bảo Chi (THCS Kim Đồng) giành giải nhất nội dung đôi nam nữ.

Trao giải đơn nam khối THCS. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kết thúc giải đấu, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng giành giải nhất toàn đoàn.

XUÂN QUỲNH