Doanh nghiệp Đà Nẵng loay hoay với xuất khẩu trực tuyến

Xuất khẩu trực tuyến của doanh nghiệp Đà Nẵng chưa tương xứng tiềm năng, trong khi thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu. Đây là nội dung được thảo luận tại hội thảo “Đà Nẵng - Trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung” do Sở Công Thương TP Đà Nẵng, Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức sáng 14-8.

Lãnh đạo Sở Công thương TP Đà Nẵng tham quan gian hàng bên lề hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc Kinh doanh quốc gia Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết nhiều doanh nghiệp Việt có năng lực sản xuất tốt, đã xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu nhưng chủ yếu gia công cho thương hiệu nước ngoài. Thương mại điện tử xuyên biên giới giúp doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng quốc tế, nâng giá trị gia tăng thông qua thương hiệu, thiết kế và sáng tạo.

Hội thảo nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp

Tại Đà Nẵng, doanh số thương mại điện tử B2C hiện chiếm gần 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Hơn 50% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã bán hàng hoặc quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp địa phương vẫn chủ yếu phục vụ thị trường trong nước. Xuất khẩu trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới chưa tương xứng tiềm năng.

Doanh nghiệp còn gặp khó trong lựa chọn thị trường, nền tảng; chuẩn hóa sản phẩm, bao bì, nhãn mác; xây dựng thương hiệu quốc tế; thanh toán, logistics, hải quan, thuế và đáp ứng quy định của thị trường nhập khẩu. Chi phí tham gia sàn quốc tế, quảng cáo, lưu kho và hoàn thiện đơn hàng cũng là trở ngại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đà Nẵng đang chuyển từ hỗ trợ bán hàng trực tuyến sang xây dựng năng lực xuất khẩu, lựa chọn sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ chuyên sâu, hướng đến phát sinh đơn hàng quốc tế thay vì đào tạo đại trà.

Nghi thức khởi động chương trình hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Amazon Global Selling Việt Nam và Sở Công Thương TP Đà Nẵng khởi động chương trình hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

XUÂN QUỲNH