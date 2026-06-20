Hơn 330 học sinh, sinh viên tranh tài tại Giải Pickleball Đà Nẵng 2026

Ngày 20-6, tại cụm sân Pickleball Tuyên Sơn, Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan khai mạc Giải Pickleball học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng năm 2026 - tranh cúp FPT City.

Các trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc

Giải đấu thu hút 331 vận động viên đến từ 65 trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo ba nhóm tuổi, gồm: học sinh THCS (sinh năm 2011-2014), học sinh THPT (sinh năm 2008-2010) và sinh viên các trường cao đẳng, đại học (sinh năm 2007 trở về trước).

Ban tổ chức trao tặng phẩm cho đại diện các đội tham gia giải đấu

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Giải kéo dài đến hết ngày 21-6.

Theo ban tổ chức, các trận vòng bảng và tứ kết được tổ chức tại Cụm sân Pickleball Tuyên Sơn (số 2 Nại Nam, phường Hòa Cường), trong khi các trận bán kết, chung kết cùng lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Cụm sân Kimi Sport - Pickleball FPT Đà Nẵng thuộc Khu đô thị FPT City (phường Ngũ Hành Sơn).

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày

Tại lễ khai mạc, ông Trương Duy Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng cho hay, giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng môi trường học đường năng động, tăng cường giao lưu giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố trẻ có năng khiếu, tạo nguồn vận động viên cho phong trào Pickleball Đà Nẵng thời gian tới.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ban tổ chức giải

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XUÂN QUỲNH