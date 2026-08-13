Đà Nẵng có lợi thế logistics, nhưng thiếu dòng hàng

Đà Nẵng có nhiều lợi thế về vị trí và hạ tầng để trở thành cửa ngõ logistics kết nối ASEAN với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần giải bài toán dòng hàng, chi phí và kết nối xuyên biên giới.

Thực hiện thủ tục hàng hóa tại cổng tự động của Cảng Đà Nẵng

Chiều 13-8, tại Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026 do Bộ Công thương và UBND TP Đà Nẵng tổ chức, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát huy vai trò của Đà Nẵng trong mạng lưới logistics khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Đà Nẵng có lợi thế về vị trí và hạ tầng để phát triển thành trung tâm logistics, cửa ngõ thương mại quốc tế, kết nối Bắc - Nam, Đông - Tây và từ lục địa ra biển. Thành phố là cửa ngõ phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC), đồng thời có hệ thống cảng biển và định hướng phát triển cảng Liên Chiểu, cảng Chu Lai.

Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026 quy tụ 450 đại biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) Đào Trọng Khoa, lợi thế vị trí và hạ tầng mới chỉ là nền tảng. Một hành lang kinh tế thế hệ mới phải kết nối đồng bộ về hạ tầng, thương mại, dữ liệu, chuỗi cung ứng, đầu tư và chuyển đổi xanh.

Ông Khoa cho rằng doanh nghiệp chỉ lựa chọn một hành lang khi có dòng hàng, chi phí cạnh tranh, kết nối thuận lợi, thủ tục hải quan và quá cảnh đơn giản, đủ năng lực vận tải và có tính ổn định, dự báo được. Vì vậy, VLA đề xuất Đà Nẵng lập bản đồ dòng hàng, xác định các nhóm hàng chủ lực, đo lường chi phí và thời gian vận chuyển để nhận diện điểm nghẽn; đồng thời thí điểm hành lang số, chứng từ điện tử và hành lang xanh.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải cho rằng Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Bộ Công thương đang phối hợp các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, hướng tới phát triển logistics hiện đại, xanh, số, giảm chi phí và tăng kết nối với sản xuất, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

XUÂN QUỲNH