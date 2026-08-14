Hội thảo tạo diễn đàn đối thoại nhiều nội dung, giải pháp để thúc đẩy nhiệt điện khí LNG. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, đến năm 2030, Việt Nam cần phát triển đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ các nguồn điện khí và nhu cầu khác, đồng thời hình thành các trung tâm năng lượng LNG phù hợp từng vùng.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2035, cả nước dự kiến có 22 dự án điện khí LNG được xây dựng, đưa vào vận hành. Riêng từ nay đến năm 2030 có 15 dự án triển khai, đưa vào vận hành thương mại. Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đã đi vào vận hành thương mại.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Đà Nẵng, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 có công suất 1.500MW, đặt tại Khu công nghiệp Hòa Ninh, xã Bà Nà, được quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2031-2035.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, việc triển khai Dự án LNG Hòa Ninh để bổ sung nguồn điện cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Ngoài ra, thành phố quan tâm phát triển LNG đồng bộ cảng nhập khẩu, kho chứa, hạ tầng khí, nhà máy điện, hệ thống truyền tải và logistics.

Hội thảo có sự tham gia của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Nai. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát triển điện khí LNG cần tính đồng bộ toàn bộ chuỗi từ vận tải, kho chứa, tái hóa khí, đường ống đến nhà máy điện.

Do các dự án LNG có vốn đầu tư lớn, thời gian triển khai dài, nên cần có cơ chế phù hợp về phân bổ rủi ro, bao tiêu sản lượng, huy động vốn và giá điện để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án. Ông cũng đề xuất cơ chế thanh toán cần tính đến khả năng sẵn sàng phát điện của nguồn LNG, thay vì chỉ dựa trên sản lượng điện thực tế.

XUÂN QUỲNH