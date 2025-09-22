Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc phiên trù bị, với sự tham dự của 346 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về dự thảo Báo cáo chính trị, các ý kiến đánh giá văn kiện đã nêu bật được 3 điểm cốt lõi:

- Bảo đảm tính thống nhất, logic từ quan điểm, mục tiêu đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp;

- Đánh giá toàn diện, khách quan thành tựu và hạn chế;

- Đề ra định hướng phát triển mới với 4 trụ cột đột phá: KH-CN và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng; đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Các ý kiến nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khẳng định văn kiện đã phản ánh đầy đủ thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là công tác chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn các hạn chế, khuyết định: cải cách thể chế còn chậm; phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ; tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; năng suất lao động thấp; giáo dục và y tế còn bất cập; công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính, nhất là trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ.

Về bài học kinh nghiệm, các ý kiến đề nghị nhấn mạnh: giữ vững ổn định chính trị - xã hội là điều kiện tiên quyết; kiên định thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Về quan điểm, mục tiêu phát triển, các đại biểu đồng tình với những mục tiêu đã nêu, đồng thời đề nghị nhấn mạnh dự báo tình hình thế giới, nhận diện thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, nguy cơ tụt hậu. Văn kiện cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân, pháp luật như công cụ điều hành, kiểm soát và kiến tạo phát triển; đề cao vị trí trung tâm của giáo dục – đào tạo, KH-CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Về định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, nhiều ý kiến đề xuất nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập; đẩy mạnh KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội chia tổ thảo luận về nội dung góp ý này cùng các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

