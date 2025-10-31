Đại tá Đào Bá Việt giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị

Ngày 31-10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng. Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Trước đó, tại Quyết định số 2279/QĐ-TTg ngày 17-10-2025, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giữ chức Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Tại Quyết định số 435/QĐ-BQP ngày 27-10-2025, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đào Bá Việt, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt nhận nhiệm vụ mới

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Đình Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thời gian qua, trong đó có dấu ấn, sự đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị người đứng đầu.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt

Thiếu tướng Lê Đình Cường cũng đánh giá cao phẩm chất, năng lực của Đại tá Đào Bá Việt, đồng thời yêu cầu tân Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

NAM KHÔI