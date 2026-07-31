Hội Cựu TNXP TPHCM luôn là ngọn cờ đầu của cựu TNXP cả nước

Đến dự có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Cựu TNXP TPHCM đã vận động chăm lo gia đình chính sách và hội viên nghèo, neo đơn với tổng kinh phí hơn 18,6 tỷ đồng; có hơn 8.100 lượt cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Nuôi heo đất”, qua đó thu được hơn 2,58 tỷ đồng, đóng góp hơn 1 tỷ đồng vào Quỹ nghĩa tình TNXP. Mô hình Cửa hàng “Vì đồng đội” sau hơn hai năm hoạt động đã hỗ trợ hơn 2.200 lượt cựu TNXP và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác lập nhiều chỉ tiêu như: vận động thu 5 tỷ đồng từ phong trào “Nuôi heo đất”; xây dựng, sửa chữa ít nhất 5 căn nhà/năm, hỗ trợ các trường hợp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Vũ Trọng Kim phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim biểu dương kết quả nổi bật Hội Cựu TNXP TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội Cựu TNXP TPHCM đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích, luôn là ngọn cờ đầu của cựu TNXP cả nước.

Đồng chí Vũ Trọng Kim đề nghị, các cấp Hội tiếp tục đặt công tác “Vì nghĩa tình đồng đội” làm nhiệm vụ xuyên suốt, quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với hội viên khó khăn...

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên; lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt và lấy sự hài lòng của hội viên làm thước đo chất lượng hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, gần gũi; quan tâm bồi dưỡng cán bộ kế cận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo nhiều mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung và nâng cao mức sống của hội viên.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Bùi Thanh Nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thế hệ cựu TNXP TPHCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.

Đồng chí đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thật sự đoàn kết, vững mạnh; sớm hoàn thiện tổ chức Hội ở các phường, xã, đặc khu theo mô hình mới; đẩy mạnh hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân yêu cầu Hội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức thành viên tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; phát huy trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm của đội ngũ cựu TNXP trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, đồng chí Bùi Thanh Nhân cùng đồng chí Huỳnh Thanh Nhân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội cựu TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 62 thành viên, Ban Kiểm tra Hội gồm 5 thành viên. Ông Trần Phương Tín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu TNXP TPHCM.

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