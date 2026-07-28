Đồng chí Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu đồng thuận.

Trước đó, ngày 27-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Tâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm công tác để cống hiến vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Đặc biệt là việc chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường quốc phòng, an ninh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê tỉnh Hưng Yên; trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Đức Tâm đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính như: Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 3-2025 đến tháng 7-2026, đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

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NGUYỄN TRANG