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Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

SGGPO

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I hiệp thương cử Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh

Sáng 28-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I tổ chức hội nghị thông qua tờ trình và hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban và hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh được giao trọng trách Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

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Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TP Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, 51 tuổi, quê xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Ngữ văn; Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (từ tháng 6-2024).

Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Nguyễn Đình Vĩnh Uỷ ban MTTQ Việt Nam hiệp thương Thành ủy nhân sự

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