Thanh Hóa và Quảng Ngãi có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Sáng 27-7, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Thiếu tướng Tô Anh Dũng. Ảnh: THANH TUẤN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội... tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa diễn ra sau đó, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, cử nhân Chính trị học; Lý luận chính trị Cao cấp.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Tâm. ẢNH: T.THẮNG

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Cao Hoàng Sơn đã công bố Quyết định số 269 ngày 25-7-2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1981, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Đức Tâm trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

NGUYỄN TRANG - THANH TUẤN