Trọng dụng nhân tài - nền tảng để TPHCM bứt phá

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới mở ra cho thành phố một không gian phát triển rộng lớn hơn, với tầm nhìn xa hơn và yêu cầu cao hơn. Thành phố được đặt trong vị thế của một cực tăng trưởng đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, văn hóa và hội nhập quốc tế. Trong tầm nhìn ấy, trọng dụng người tài trở thành yêu cầu nền tảng để dẫn dắt sự phát triển.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đang đứng trước bước ngoặt lớn khi không gian phát triển sau mở rộng gắn kết đô thị trung tâm với công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, tài chính, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển và các hành lang liên kết vùng. Quy mô phát triển ấy đòi hỏi một cách nghĩ mới về con người. Người tài hôm nay không chỉ là nhà khoa học làm chủ công nghệ lõi, kỹ sư thiết kế hệ thống đô thị thông minh, chuyên gia tài chính quốc tế, bác sĩ đầu ngành, nhà giáo dục đổi mới, doanh nhân dám đầu tư vào công nghệ mới, mà còn là cán bộ cơ sở biết giải quyết công việc của dân bằng trách nhiệm và sự sáng tạo.

Vì vậy, trọng dụng người tài cần được hiểu rộng hơn việc mời gọi người giỏi đến làm việc. Điều quan trọng là tạo môi trường để người giỏi được làm đúng năng lực, được tin cậy khi nhận nhiệm vụ khó, được bảo vệ khi dám đổi mới vì lợi ích chung và được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Nơi giữ chân được người tài phải là nơi có văn hóa làm việc minh bạch, cởi mở, biết lắng nghe phản biện và tôn trọng giá trị thực chất.

Trước hết, trọng dụng người tài phải bắt đầu từ khu vực công. Một chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ và hiệu quả cần đội ngũ cán bộ có tư duy phát triển, am hiểu pháp luật, thành thạo công nghệ, biết làm việc trên nền tảng dữ liệu, có khả năng đối thoại với doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân. Khi thành phố hướng tới vị thế trung tâm khu vực và quốc tế, cán bộ quản lý cũng phải lớn lên cùng tầm vóc ấy. Cách làm quen thuộc, nặng về quy trình và thâm niên, sẽ khó đáp ứng yêu cầu quản trị một siêu đô thị năng động, phức hợp và cạnh tranh cao.

Từ tinh thần đó, thành phố cần mạnh dạn mở rộng cơ chế tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao ở những lĩnh vực then chốt như quy hoạch đô thị, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tài chính công, logistics, chuyển đổi năng lượng, y tế chuyên sâu, giáo dục chất lượng cao và đối ngoại kinh tế. Có việc lớn thì phải tìm người xứng tầm để giao việc. Có người giỏi thì phải trao quyền đủ rõ, trách nhiệm đủ cụ thể và không gian hành động đủ rộng để họ tạo ra kết quả.

Đãi ngộ người tài cũng cần được nhìn thực tế hơn. Lương, thưởng và thu nhập là điều kiện quan trọng trong môi trường cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, người tài còn cần môi trường tử tế, dữ liệu đầy đủ, thủ tục thông thoáng, ngân sách thử nghiệm, quyền đề xuất và cơ chế bảo vệ trước những rủi ro khách quan khi đổi mới. Một chuyên gia giỏi sẽ khó phát huy năng lực nếu phải dành phần lớn thời gian để vượt qua những tầng nấc hành chính rườm rà. Một cán bộ dám làm cũng khó giữ được nhiệt huyết nếu mọi sáng kiến đều bị nhìn bằng tâm lý e dè, sợ sai.

TPHCM cũng cần biết kết nối người tài trong xã hội. Nguồn lực trí tuệ của thành phố nằm trong các viện, trường, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, đội ngũ chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và cả những nhà đầu tư quốc tế có kinh nghiệm phát triển đô thị, công nghệ, tài chính, y tế, giáo dục. Nếu biết quy tụ, thành phố có thể hình thành dòng chảy chất xám liên tục, nơi tri thức trong và ngoài nước gặp nhau, bổ sung cho nhau và cùng phục vụ những bài toán lớn của thành phố.

Các hội đồng tư vấn chính sách, nhóm chuyên gia độc lập, mạng lưới cố vấn theo từng ngành, từng dự án trọng điểm cần được vận hành thực chất, tránh hình thức. Bởi trọng dụng người tài không chỉ là mời gọi, mà còn là biết giao việc, biết lắng nghe, biết tiếp thu và biết sử dụng hiệu quả kết quả tư vấn.

Sau cùng, trọng dụng người tài là câu chuyện của văn hóa dùng người. Người giỏi thường có chính kiến, chuẩn mực nghề nghiệp cao, thói quen phản biện và đôi khi có cách tiếp cận khác với lối nghĩ quen thuộc. Một thành phố lớn phải đủ rộng lượng để lắng nghe ý kiến khác, đủ bản lĩnh để chấp nhận tranh luận, đủ công tâm để phân biệt sai sót trong thử nghiệm với hành vi vụ lợi. Khi người có năng lực được tin, người dám nghĩ được bảo vệ, người làm thật được ghi nhận, thành phố sẽ có thêm năng lượng để bứt phá.

Trong lịch sử phát triển của mình, TPHCM luôn lớn lên từ sức người, khát vọng mở đường và tinh thần dám chịu trách nhiệm trước cuộc sống. Nghị quyết mới đã mở ra một tầm nhìn rộng lớn. Để tầm nhìn ấy trở thành hiện thực, thành phố cần bắt đầu từ chính sách trọng dụng nhân tài thực chất, tiến bộ và nhân văn. Một thành phố muốn vươn tầm phải biết đặt niềm tin vào những con người có khả năng tạo ra giá trị mới.

ThS NGUYỄN TUẤN ANH