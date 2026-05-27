Nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C

Ngày 27-5, khu vực Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng diện rộng có khả năng giảm từ ngày 29-5.

Hà Nội tiếp tục nắng và nóng từ sớm, báo hiệu thêm một ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 27-5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tại TPHCM và các tỉnh, thành ở Nam bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Một số nơi có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 28-5, nắng nóng tại Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ sẽ giảm dần. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế còn duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ có khả năng kết thúc, ở Trung bộ cũng giảm từ thời gian này.

Bảng nhiệt độ cao nhất cập nhật đến tối 26-5 trên cả nước (nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia):

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (độ C) Sơn La Yên Châu 39,2 Phú Thọ Kim Bôi 39,5 Phú Thọ Chi Nê 40,4 Phú Thọ Lạc Sơn 40,2 Phú Thọ Hòa Bình 40,2 Phú Thọ Minh Đài 39,5 Phú Thọ Phú Hộ 39,4 Phú Thọ Việt Trì 40 Phú Thọ Vĩnh Yên 40,5 Lào Cai Lào Cai 39,6 Lào Cai Phố Ràng 40,7 Tuyên Quang Bắc Mê 40,3 Tuyên Quang Bắc Quang 39,4 Tuyên Quang Tuyên Quang 39,1 Cao Bằng Bảo Lạc 39,6 Bắc Ninh Bắc Ninh 40 TP Hải Phòng Hải Dương 39,8 Hà Nội Ba Vì 40,2 Hà Nội Sơn Tây 40,3 Hà Nội Láng 41,1 Hà Nội Hoài Đức 40,2 Hà Nội Hà Đông 40 Hưng Yên Hưng Yên 40,3 Ninh Bình Nam Định 39,6 Ninh Bình Phủ Lý 40,3 Ninh Bình Nho Quan 39,8 Ninh Bình Ninh Bình 39,6 Thanh Hóa Hồi Xuân 40,8 Thanh Hóa Như Xuân 39,7 Thanh Hóa Tĩnh Gia 40,5 Nghệ An Quỳ Châu 39,3 Nghệ An Tây Hiếu 40 Nghệ An Con Cuông 40,6 Nghệ An Đô Lương 41,1 Nghệ An Vinh 39,4 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 39,8 Hà Tĩnh Hương Khê 39,9 Quảng Trị Đồng Hới 40,2 TP Đà Nẵng Tam Kỳ 39,2 Quảng Ngãi Quảng Ngãi 39,2 Gia Lai Hoài Nhơn 39,2 Đắk Lắk Tuy Hòa 40

PHÚC VĂN