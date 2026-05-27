Nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 27-5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.
Các nơi khác ở Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ có nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Tại TPHCM và các tỉnh, thành ở Nam bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Một số nơi có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh vào chiều tối.
Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 28-5, nắng nóng tại Bắc bộ và duyên hải Nam Trung bộ sẽ giảm dần. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế còn duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ có khả năng kết thúc, ở Trung bộ cũng giảm từ thời gian này.
Bảng nhiệt độ cao nhất cập nhật đến tối 26-5 trên cả nước (nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia):
|Địa phương
|Trạm đo
|Nhiệt độ (độ C)
|Sơn La
|Yên Châu
|39,2
|Phú Thọ
|Kim Bôi
|39,5
|Phú Thọ
|Chi Nê
|40,4
|Phú Thọ
|Lạc Sơn
|40,2
|Phú Thọ
|Hòa Bình
|40,2
|Phú Thọ
|Minh Đài
|39,5
|Phú Thọ
|Phú Hộ
|39,4
|Phú Thọ
|Việt Trì
|40
|Phú Thọ
|Vĩnh Yên
|40,5
|Lào Cai
|Lào Cai
|39,6
|Lào Cai
|Phố Ràng
|40,7
|Tuyên Quang
|Bắc Mê
|40,3
|Tuyên Quang
|Bắc Quang
|39,4
|Tuyên Quang
|Tuyên Quang
|39,1
|Cao Bằng
|Bảo Lạc
|39,6
|Bắc Ninh
|Bắc Ninh
|40
|TP Hải Phòng
|Hải Dương
|39,8
|Hà Nội
|Ba Vì
|40,2
|Hà Nội
|Sơn Tây
|40,3
|Hà Nội
|Láng
|41,1
|Hà Nội
|Hoài Đức
|40,2
|Hà Nội
|Hà Đông
|40
|Hưng Yên
|Hưng Yên
|40,3
|Ninh Bình
|Nam Định
|39,6
|Ninh Bình
|Phủ Lý
|40,3
|Ninh Bình
|Nho Quan
|39,8
|Ninh Bình
|Ninh Bình
|39,6
|Thanh Hóa
|Hồi Xuân
|40,8
|Thanh Hóa
|Như Xuân
|39,7
|Thanh Hóa
|Tĩnh Gia
|40,5
|Nghệ An
|Quỳ Châu
|39,3
|Nghệ An
|Tây Hiếu
|40
|Nghệ An
|Con Cuông
|40,6
|Nghệ An
|Đô Lương
|41,1
|Nghệ An
|Vinh
|39,4
|Hà Tĩnh
|Hà Tĩnh
|39,8
|Hà Tĩnh
|Hương Khê
|39,9
|Quảng Trị
|Đồng Hới
|40,2
|TP Đà Nẵng
|Tam Kỳ
|39,2
|Quảng Ngãi
|Quảng Ngãi
|39,2
|Gia Lai
|Hoài Nhơn
|39,2
|Đắk Lắk
|Tuy Hòa
|40