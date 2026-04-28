Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Khánh Hòa

Ngày 28-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Buổi trao quà diễn ra tại phường Bắc Nha Trang. Theo đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác của Trung ương đã trao 300 suất quà (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa; đánh giá cao công tác chăm lo đời sống nhân dân, khi địa phương đã huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đức, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy và gia đình thương binh Nguyễn Thanh Phong; đồng thời thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin.

HIẾU GIANG