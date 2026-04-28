Gia Lai: Khánh thành hệ thống đèn đường điện mặt trời vùng biên dài 5,8km

Sáng 28-4, tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” là cụm tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho địa phương quản lý, sử dụng.

Công trình triển khai tại 4 thôn, làng gồm: Ninh Hòa, Đoàn Kết, Grang và Sơr, với tổng chiều dài hơn 5,8 km, lắp 126 trụ đèn năng lượng mặt trời, kinh phí hơn 458 triệu đồng.

Ia Boòng là xã vùng sâu, vùng xa, trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Trước đây, nhiều tuyến đường chưa được đầu tư điện chiếu sáng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, đi lại và an ninh trật tự.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, đơn vị đề nghị địa phương và người dân phối hợp quản lý, bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Được biết, những năm qua, Chương trình “Sao sáng buôn làng” được các Đoàn kinh tế - quốc phòng thuộc Binh đoàn 15 triển khai rộng khắp tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Chương trình được đánh giá thiết thực, hữu ích, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống; đồng thời nâng cao điều kiện đi lại ban đêm, tăng cường gắn kết cộng đồng và từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn cho thôn làng.

HỮU PHÚC