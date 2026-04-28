Ngày mai 29-4, khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6km, qua 6 ga

Ngày mai (29-4), TPHCM dự kiến khởi công xây dựng tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường kết nối khu vực trung tâm với Khu đô thị mới Thủ Thiêm và vùng Đông Nam bộ.

Tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 6-6,2km, được thiết kế đi ngầm hoàn toàn với 6 nhà ga. Điểm đầu của tuyến tại ga Bến Thành, sau đó đi ngầm theo trục đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) và tiếp tục chạy dọc đại lộ Mai Chí Thọ đến ga cuối.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 46.300 tỷ đồng, được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn THACO). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2030, đồng bộ với các tuyến metro khác trong mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Theo UBND TPHCM, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm giữ vai trò then chốt trong việc kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm – nơi được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế. Đồng thời, tuyến này còn góp phần liên kết với các trục giao thông chiến lược như tuyến metro số 2, tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, qua đó tăng khả năng kết nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Phối cảnh dự kiến tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Thaco

Việc triển khai dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đặc biệt là các trục đường huyết mạch qua hầm Thủ Thiêm và cầu Sài Gòn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Theo đại diện nhà đầu tư, công tác chuẩn bị cho dự án đã được triển khai trong thời gian qua, bao gồm nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất phương án kỹ thuật, cũng như kế hoạch huy động nguồn lực. Doanh nghiệp đặt mục tiêu không chỉ đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình mà còn từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Việc khởi công tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm cùng với một loạt dự án hạ tầng lớn khác trong dịp 30-4 như cao tốc Hồ Tràm – Long Thành, các dự án cảng biển quy mô lớn… cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt đô thị với quy mô khoảng 187km trong những năm tới, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Đông thành phố, hướng tới xây dựng TPHCM trở thành đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

