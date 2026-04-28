22 tỉnh, thành phố cần ứng phó mưa dông, gió mạnh dịp lễ 30-4 và 1-5

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động ứng phó thiên tai dịp nghỉ lễ, kịp thời cảnh báo và đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, hạn chế thiệt hại...

Nhiều nơi ở miền Bắc có khả năng mưa từ đêm 28-4 do không khí lạnh. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Ngày 28-4, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi UBND 22 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28-4 đến ngày 29-4, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Từ sáng 29-4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc bộ và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, cơ quan chức năng cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Danh sách 22 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

PHÚC HẬU