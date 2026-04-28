Bàn giao 60 căn nhà cho người dân vùng biên Lâm Đồng

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực được khởi công từ ngày 6-2, có tổng kinh phí thực hiện là 12,5 tỷ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,5 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 6 tỷ đồng.

Người dân vùng biên Lâm Đồng vui mừng trong ngày được nhận nhà mới

Dự án xây dựng 60 căn nhà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Trực, giá trị xây dựng hơn 200 triệu đồng/căn. Sau 2 tháng triển khai thần tốc, đến nay, công trình đã hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ và nhu cầu sinh hoạt của các hộ dân.

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định Dự án Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại Lâm Đồng là minh chứng cho tinh thần “tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng đã không ngại khó khăn, vất vả, tham gia xây dựng công trình bằng ý chí quyết tâm cao nhất, với hơn 7.000 ngày công lao động. Cùng với đó là sự tham gia đóng góp công sức của nhân dân địa phương, đặc biệt là các gia đình được thụ hưởng.

Ngoài nhận nhà mới, các hộ dân trong danh sách thụ hưởng dự án còn được tặng mỗi gia đình một tivi và một con bò giống sinh sản. Ngoài ra, Quân khu 7 tặng điểm dân cư sân bóng đá trị giá 500 triệu đồng.

ĐOÀN KIÊN