Đề xuất phương án cụ thể về cải cách tiền lương theo lộ trình

Chiều 28-4, tại buổi họp báo về kết quả công tác quý 1-2026, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, ngành nội vụ đã tập trung hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức với nhiều điểm mới, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ.

Quang cảnh buổi họp báo quý 1-2026 diễn ra chiều 28-4 của Bộ Nội vụ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ngành nội vụ cũng tập trung tham mưu Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, tạo nền tảng cho đổi mới, sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nhằm có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền giao biên chế năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Đề án cải cách chính sách tiền lương được tập trung xây dựng và báo cáo Phó Thủ tướng về lộ trình cải cách tiền lương; tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong quý 2-2026, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và thực hiện tinh giản biên chế.

Một nội dung trọng tâm khác là giúp Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, ngành nội vụ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình; triển khai xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ; triển khai xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử...

ĐỖ TRUNG